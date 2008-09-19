В Херсонской области МВД провело спецоперацию против чиновников

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Херсонской области в результате спецоперации разоблачили преступную группу с коррумпированными связями из числа должностных лиц райгосадминистрации одной из курортных зон Херсонской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, организаторы преступной группы систематически требовали и получали взятки за решение земельных вопросов. В частности, это заместитель председателя райгосадминистрации и главный архитектор этого района.

Оперативники установили, что к ним обратился частный предприниматель с просьбой о согласовании технической документации по отводу земельного участка площадью 2 га по административной границе городского совета одного из городов курорта. За положительное решение этого вопроса должностные лица требовали от предпринимателя взятку в сумме 5 тысяч долларов США.

Для маскировки преступных намерений одно из должностных лиц сделало сообщником своего сына, вовлекши его в посредничество в получении денег.

Во время получения взятки в сумме 5 тысяч долларов работники УБОП задержали сына чиновника. В ходе дальнейших розыскных мероприятий правоохранители задержали в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины и организаторов вымогания средств.

Вскоре суд определит им меру пресечения.