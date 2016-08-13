Украинские консулы посетили незаконно осужденных в РФ Литвинова и Чирния - МИД

Об этом сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"В контексте продолжения информирования вас об осуществляемой дипломатическими и консульскими учреждениями РФ работе по защите прав и интересов украинских политзаключенных в РФ сообщаем, что 11 августа, после длительного ожидания разрешения российской стороны, украинские консулы Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону встретились с незаконно осужденным гражданином Украины Сергеем Литвиновым", - говорится в сообщении.

Читайте такжеУзники Кремля: СМИ рассказали об украинцах, брошенных в застенки российских тюрем

Представители Генконсульства посетили Литвинова в СИЗО № 3 в Новочеркасске Ростовской области и проверили условия его содержания и убедились в отсутствии жалоб на состояние его здоровья.

"5 августа с целью предоставления надлежащей консульско-правовой помощи консул посольства Украины в РФ имел возможность посетить гражданина Украины Алексея Чирния, который содержится в ФКУ СИЗО-2 (Лефортово, г. Москва). Консульское должностное лицо убедилось в надлежащих условиях пребывания украинца и удовлетворительном состоянии его здоровья", - говорится в сообщении.

В МИД также сообщили, что Литвинову и Чирнию была оказана материальная помощь для приобретения лекарств и продуктов питания.

Дипломаты заверили, что и впредь будут принимать исчерпывающие меры относительно посещения граждан Украины, которые незаконно содержатся и осужденные на территории РФ.

Читайте такжеМИД требует немедленно освободить незаконно осужденного в РФ гражданина Украины Литвинова

Как сообщал УНИАН, активиста Алексея Чирния сотрудники ФСБ задержали в оккупированном Россией Крыму в мае 2014 года. Его вместе с украинским режиссером Олегом Сенцовым, активистами Александром Кольченко и Геннадием Афанасьевым обвинили в подготовке терактов. Чирний и Афанасьев дали признательные показания и, заключив соглашение со следствием, были приговорены к 7 годам лишения свободы каждый.

Гражданин Украины Сергей Литвинов был задержан летом 2014 года в одной из больниц в Ростовской области. По версии российского следствия, он в составе украинского добровольческого батальона «Днепр-1» якобы убил несколько десятков мирных жителей в Луганской области. 25 ноября 2015 года обвинение в массовых убийствах с Литвинова было снято, но в то же время было возбуждено дело об ограблении. По версии российского следствия, Литвинов вместе с неизвестными военными отобрал у гражданина РФ Александра Лысенко два автомобиля. Суд РФ приговорил Литвинова к 8,5 годам лишения свободы.