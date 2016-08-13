Чубаров: "диверсант Сулейманов" был задержан ФСБ около трех недель назад

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Рефат Чубаров.

"Как мы и предполагали, человек реальный и находится в большой беде: был арестован ФСБ, предположительно, около 3-х недель назад", - отметил Чубаров.

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По информации нардепа, задержанный проживал в одном из сел Симферопольского района. "Возможно, в Запорожье был прописан, но жил постоянно в Крыму", - уточнил он.

Чубаров сообщил, что родные и близкие Сулейманова живут на оккупированном полуострове, однако факт его задержания скрывают. "Такое поведение становится нормой для части жителей Крыма, их пугают тем, что рассказав соседям о своей проблеме, они больше не увидят живыми своих арестованных близких", - написал депутат.

Как сообщал УНИАН, один из российских прокремлевских телеканалов показал видео допроса третьего "украинского диверсанта", который задержан за якобы подготовку теракта в оккупированном Крыму. Мужчина, который представился как Редван Сулейманов, проживающий в Запорожье, сказал, что в октябре был якобы завербован в качестве "агента украинской разведки".