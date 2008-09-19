«Визз Ейр» получил украинскую лицензию на международные полеты

Компания «Визз Эйр Украина» - low-cost-перевозчик – получила лицензию украинских авиационных властей на выполнение международных полетов.

Об этом УНИАН сообщила генеральный директор «Визз Эйр Украина» Наталия КАЗМЕР.

По ее словам, для выполнения полетов компании необходимо получить соответствующие разрешения властей зарубежных стран. «Мы планируем начать международные полеты, как только получим все разрешения с обеих сторон - как украинской, так и зарубежной. На прошлой неделе компания "Визз Эйр Украина" получила лицензию на международные полеты от украинских государственных органов, и теперь мы работаем над соответствующими разрешениями на отдельные маршруты», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, 11 июля авиакомпания «Визз Эйр Украина» - начала осуществлять внутренние авиарейсы по Украине: 4 рейса в неделю по маршрутам Киев-Львов и Киев-Одесса, по 10 рейсов в неделю по маршрутам Киев-Симферополь и Львов-Симферополь. Средняя стоимость билета - около 30-50 долларов, самый дешевый авиабилет с учетом всех сборов стоит 79 грн.

С 15 сентября «Визз Эйр Украина» планировала запустить три международных рейса - в Лондон (Великобритания), Дортмунд (Германия), Милан (Италия). Планировалось, что стоимость билета на рейсы в Лондон будет от 299 грн. в одну сторону, с учетом сборов, в Дортмунд и Милан - от 199 грн. в одну сторону.

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» - украинское отделение венгерской компании Wizz Air, являющейся low-cost или низкобюджетным перевозчиком. В июне 2008 г. «Визз Эйр Украина» получила сертификат эксплуатанта от Госавиаадминистрации. Компания намерена открыть, как минимум, 4 базы в Украине на протяжении последующих пяти лет и разместить на них не менее 14 самолетов, компания будет использовать свыше 500 маршрутов с определенными пунктами. В 2009 году авиакомпания планирует перевезти более 1 миллиона пассажиров и нанять около 200 сотрудников в Украине, а до июля 2011 года - увеличить количество пассажиров до 5 миллионов.