Более 600 человек, вышедших на свободу по "закону Савченко," снова арестованы - Троян

Об этом заявил первый заместитель руководителя Национальной полиции Вадим Троян в интервью Цензор.Нет.

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"У нас бездумно принимают так называемый "закон Савченко", и выпускают 50 тысяч преступников. К примеру, в Киевской области есть знаменитая банда Журавля. Сколько было судов, а тут вышел "прекрасный" закон - и они на свободе. Могу озвучить несколько цифр. Из последнего: вышедших по "закону Савченко", только сейчас арестовали по особо тяжким и тяжким преступлениям 633 человека…", - заявил он.

По словам Трояна, это те, кого уже успели задержать: "из них только 17 убийств, а в общем 318 человек обратно вернулись в тюрьму".