Кабмин назначил вице-президента «Энергоатома»

Кабинет министров Украины распоряжением от 17 сентября 2008 г. N 1232-р назначил Юрия РЕЗУНИКА вице-президентом государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.