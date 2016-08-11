МИД призвал украинцев и иностранцев воздержаться от поездок в Крым, назвал причину
Министерство иностранных дел Украины с глубоким беспокойством отмечает, что в последнее время существенно обострилась ситуация на временно оккупированной территории АР Крым в связи с многочисленными провокациями представителей оккупационных властей в отношении граждан Украины.
На этом акцентируют в МИД Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Нормой стали многочисленные случаи безосновательного задержания граждан Украины на территории оккупированного полуострова и Российской Федерации, отсутствие гуманного отношения к украинцам со стороны российских правоохранительных органов, их несовместимое с человеческим достоинством поведение, применение к нашим соотечественникам недопустимых методов физического и психологического воздействия, в том числе – пыток.
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"В этой связи, а также учитывая невозможность украинской стороны обеспечить надлежащую безопасность наших соотечественников на территории аннексированного полуострова, МИД призывает граждан Украины и иностранцев временно воздержаться от поездок на оккупированную территорию АР Крым", - подчеркивается в сообщении.