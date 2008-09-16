Выход Украины с евробондами на сегодня рискован

Выход Украины с евробондами на сегодня является рискованным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, если министр финансов Украины сегодня найдет другие способы привлечения средств, которые будут иметь пристойную ставку и не будут влиять на стоимость финансовых инструментов - украинских ценных бумаг, находящихся на руках инвесторов, это будет лучшим вариантом.

«Я делаю свое предположение, что выход с бондами является рискованным», - прокомментировал П. ПОРОШЕНКО.