Во Львовском военном госпитале отгуляли свадьбу (фото)

Во Львове в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона состоялась первая в истории этого военно-лечебного учреждения военная свадьба.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Пациент военного госпиталя, бывший боец АТО сумчанин старший сержант Сергей Ющенко женился на луганчанке Екатерине, ныне курсанте Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, с которой познакомился, выполняя задачи в районе проведения АТО.

«Сергей в армию пошел добровольцем, до армии учился на строителя и некоторое время проработал на стройке. Также в его активе – два года срочной службы и 6 лет службы по контракту в Сумском пограничном отряде», - говорится в сообщении.

8 мая этого года, выполняя боевые задачи в районе населенного пункта Крымское, сержант Ющенко получил минно-взрывную травму.

Полковник медицинской службы Александр Алексеев, который лечит Сергея, рассказал, что динамика выздоровления пациента положительная. И несмотря на травму нижней области позвоночника, военнослужащий сможет ходить, если будет много и упорно заниматься с реабилитологами.

Сначала Екатерина и Сергей не планировали пышной церемонии. Однако знакомые, которые занимались раненым бойцом, решили сделать им сюрприз и привлекли к организации праздника одно из ивент-агентств Львова.

В небольшом скверике на территории госпиталя оборудували свадебную беседку, было много цветов, воздушных шариков, живая музыка и множество гостей.

Под искренние аплодисменты молодые стали на рушник, разделили каравай и обменялись кольцами. А в завершение запустили в небо воздушные шарики с пожеланиями.