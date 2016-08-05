Шахтеры перекрыли трассу на Львовщине: требуют погашения зарплатных долгов

Червоноградские шахтеры утром 5 августа перекрыли трассу государственного значения Львов – Рава-Русская. Несколько десятков горняков непрерывно ходили по пешеходному переходу в Куликовке и Еловые, что вблизи Жовквы. А их коллеги двумя автобусами отправились пикетировать офис ПАО "ДТЭК Западэнерго" во Львове, сообщает Zaxid.net.

Горняки объяснили, что прибегли к таким действиям из-за того, что им в очередной раз задолжали заработную плату.

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Также шахтеры утверждают, что им не платят денег из-за того, что ПАО "ДТЭК Западэнерго" задолжало за потребленное угля. Зато энергетики убеждают, что они рассчитываются в соответствии со сроками подписанных контрактов, а задолжало шахтерам государственная компания-посредник.

"ДТЭК осуществляет закупку и оплату угля по контракту с государственным предприятием "Держвуглепостач". По состоянию на 1 августа ДТЭК закупил уголь в государственных шахтах Львовско-Волынского бассейна на сумму 115 миллионов гривень. Оплатить этот уголь в конца месяца, так предусмотрено контрактом. Никаких сроков мы не нарушаем, поэтому это не к нам надо обращаться с вопросом: почему шахтерам задолжали заработную плату. Мы не ведем на прямую расчетов с ГП "Львовуголь", – пояснил генеральный директор ПАО "ДТЭК Западэнерго Андрей Шувар.