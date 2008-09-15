На киевском заводе украли десятки килограммов золота и палладия

На киевском заводе «Электроприбор» украдены десятки килограммов золота и палладия.

Как сообщили УНИАН на предприятии, руководство и работники ОАО «Электроприбор», вернувшиеся 13 сентября на предприятие, были шокированы разгромом уникального и дорогостоящего оборудования, на складах и в административных помещениях, а также кражей десятков килограммов драгоценных металлов – палладия и золота, используемых при изготовлении сверхточных устройств для самолетов, кораблей, танков и подводных лодок.

«Все разграблено, все разбито. Такое впечатление, что попали в каменный век. Трудно представить, что люди могли сделать такое с заводом в нынешнее время. Как варвары. Ситуация хуже, чем после урагана «Катрин» в США», - заявил сразу после возвращения на завод председатель правления ОАО «Электроприбор» Юрий КИСЛЯКИВСКИЙ.

Ю.КИСЛЯКОВСКИЙ отметил, что за полгода, «в течение которых на предприятии орудовали российские рейдеры, завод ни разу не работал – в этой связи прямые потери государственного бюджета составляют около 6 млн. гривень неполученных платежей». Что касается завода, то ему нанесен колоссальный ущерб: разворованы десятки килограммов драгоценных металлов – золота и палладия, разбиты дорогостоящее оборудование и станки, вывезены готовые и полуготовые приборы, в которых используются драгметаллы, изделия и заготовки из цветных металлов, разгромлены административные помещения, мебель, окна.

«Точно сказать, какой ущерб нанесен предприятию, сейчас невозможно – с понедельника начнем проводить инвентаризацию. Но уже сейчас с полной уверенностью могу заявить: убытки составят, как минимум, десятки миллионов долларов США. Это, если нам удастся восстановить технологию, если же нет – то ущерб выйдет на сотни миллионов долларов», - подчеркнул председатель правления.

Руководитель предприятия надеется, что через 2-3 недели заводу удастся постепенно запустить производство, однако произойдет это только в том случае, если удастся восстановить основные технологические циклы. По словам Ю.КИСЛЯКОВСКОГО, инженерно-технический персонал предприятия, несмотря на шестимесячный перерыв, готов вернуться и приступить к работе.

Более 50 сотрудников завода в субботу предварительно осмотрели производственные цеха и другие помещения. Они были возмущены состоянием предприятия и разгромом на нем. Инвентаризацию и восстановительные работы начнут сегодня, 15 сентября.

На предприятии напоминают, что в марте 2008 г. группа лиц, «сфальсифицировав протокол предыдущих общих собраний акционеров, силовым методом взяла под контроль предприятие, выставив на улицу легитимное руководство и лишив работы на более чем полгода трудовой коллектив».

26 августа 2008 года акционеры ОАО «Электроприбор» подавляющим большинством голосов на общем собрании акционеров пролонгировали полномочия председателя правления завода Ю.КИСЛЯКОВСКОГО, который занимает эту должность уже более 25 лет. На собрании было зарегистрировано несколько десятков акционеров, владеющих более чем 60% акций.