На Николаевщине экс-директор горводоканала получил 2 года тюрьмы за взяточничество
17:44, 04 августа 2016Общество
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Первомайский горрайонный суд Николаевской области приговорил к двум годам лишения свободы бывшего директора коммунального предприятия «Первомайский горводоканал».
Директору горводоканала Первомайска дали 2 года / Иллюстрация facebook.com/davit.sakvarelidze
Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в феврале сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали чиновника во время получения 20 тысяч гривень взятки от руководителя местной охранной фирмы за заключение договоров об охране объектов муниципального предприятия.
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Также суд запретил бывшему чиновнику занимать руководящие должности в течение трех лет.
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