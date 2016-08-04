На Николаевщине экс-директор горводоканала получил 2 года тюрьмы за взяточничество

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, в феврале сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали чиновника во время получения 20 тысяч гривень взятки от руководителя местной охранной фирмы за заключение договоров об охране объектов муниципального предприятия.

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Также суд запретил бывшему чиновнику занимать руководящие должности в течение трех лет.