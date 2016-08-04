Боевики "ДНР" учат детей обращению с оружием и сбору разведданных - заявление украинской делегации в Совбезе ООН

Об этом заявили члены украинской делегации на открытых дебатах Совета безопасности ООН в отношении детей и вооруженных конфликтов. Дебаты состоялись 2 августа.

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«Также существуют очень тревожные отчеты о создании лагерей, где детей обучают обращению с оружием, о привлечении детей к сбору разведывательной информации и комплектования блокпостов. Для примера, в прошлом мая на блокпосту на окраине подконтрольной «ДНР» Макеевки (10 км восточнее Донецка), наблюдатели ОБСЕ видели ребенка, примерно 12-14 лет, который был одет в камуфляжную форму и держал в руках автомат АК-47», - говорится в выступлении украинской делегации в Совбезе, текст которого размещен на сайте Представительства Украины при ООН.

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Украинские дипломаты обратили внимание, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ несколько раз отчитывалась о том, что незаконные вооруженные формирования на востоке Украины препятствуют молодым мужчинам покидать Донецк и насильно вербуют их в свои ряды.

«Также были отчеты из различных ресурсов, что дети в 15-летнем возрасте пополняли вооруженные молодежные группы и принимали участие в активных боевых действиях как полноправные члены соединенных сил боевиков, поддерживаемых Россией, включая молодые группы разведки и диверсионные группы, которые действовали на территории, контролируемой правительством Украины», - говорится в выступлении.