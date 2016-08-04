За прошедшие сутки на Донбассе ранены семь украинских военных - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«За минувшие сутки, к счастью, погибших не было, однако семь бойцов получили ранения», - сказал он.

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Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что с двух часов ночи боевики возобновили обстрелы жилых кварталов населенных пунктов возле Донецка.