За прошедшие сутки на Донбассе ранены семь украинских военных - АП
13:04, 04 августа 2016Война
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В течение минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погибших среди украинских военных нет, семеро - получили ранения.
На протяжении минувших суток в зоне АТО семеро военнослужащих получили ранения / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
«За минувшие сутки, к счастью, погибших не было, однако семь бойцов получили ранения», - сказал он.
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Ранее пресс-центр штаба АТО сообщил, что с двух часов ночи боевики возобновили обстрелы жилых кварталов населенных пунктов возле Донецка.
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