Погода на 15-19 сентября

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь, а днем в прикарпатских областях временами дождь (в Карпатах с мокрым снегом).

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на побережье морей и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, в западных областях и на севере Левобережья местами на поверхности почвы заморозки 0-3°, на побережье морей 10-15° тепла; днем 11-16°, в Крыму 17-22°; в Карпатах в течение суток 2-7° тепла, ночью на почве и местами в воздухе заморозки 0-3°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

16-17 сентября - облачно с прояснениями. Временами дожди, в южной части с грозами, 16 сентября в южных, центральных областях местами сильные дожди. Лишь в восточной части преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на побережье морей до 18°, на севере Левобережья 2-4° тепла, на поверхности почвы местами заморозки 0-3°; днем 11-16°, в Крыму до 25°.

18- 19 сентября - временами дожди, лишь в восточной части 18 сентября без существенных осадков. Температура ночью 6-12°, днем 10-16°; в южной части и восточных областях ночью 9-14°, на побережье морей до 15-18°, днем 15-21°.

В Киеве и области в понедельник осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 3-8°, днем 11-16°; в Киеве ночью 4-6°, днем 12-14°.

16-17 сентября - облачно с прояснениями. Временами дождь (ночью 16 сентября небольшой). Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 11-16°.

18- 19 сентября - временами дождь. Температура ночью 6-11°, днем 10-16°.