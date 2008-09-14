Из Чернигова "выгоняли" чужаков

В Чернигове национал-патриотические организации провели в субботу акцию протеста “Прочь, чужестранцы!”.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 представителей общественной организации “Патриот”, черниговских и нежинских ячеек ВОО “Свобода”, их единомышленники с Киева и Харькова требовали закрытия пунктов нелегальных мигрантов, открытых в поселке Розсудов Черниговской области.

Молодежь собралась возле памятника Тарасу Шевченко на Валу, где провела митинг, во время которого отмечалось, что для содержания нелегальных мигрантов в Украине создаются лучшие условия, “чем для жизни украинцев”. Например, по их данным, на питание нелегального мигранта государство тратит по 30 гривен в сутки, тогда как в городских больницах Чернигова на одного больного - лишь 3 гривны.

Участники акции прошли маршем от Вала к зданию областного совета, поскольку, по их мнению, депутаты могут принять решение о закрытии на Черниговщине пункта временного пребывания нелегальных мигрантов.

Одновременно прозвучали предложения перепрофилировать данное заведение и использовать его для лечения или реабилитации украинцев, больных СПИДом и туберкулезом.