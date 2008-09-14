У Тимошенко на выплату долгов дают 28 миллиардов

В следующем году Украина планирует выплатить долги и проценты по ним в размере 28,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК на заседании Кабинета министров в своем докладе по проекту госбюджета 2009 года.

«В следующем году мы должны будем заплатить долги и выплатить проценты в размере 28,2 млрд. грн.», - сказал министр, отметив, что 56% этой суммы являются долги по внешним заимствованиям.