Порошенко подписал закон о соцзащите членов семей участников АТО

Как сообщает официальное интернет-представительство президента Украины, этот закон направлен на улучшение социальной защиты семей участников АТО.

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В частности, законом вносятся изменения в статьи 1 и 4 закона «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» о не включении в совокупный доход семьи, претендующей на получение такого вида государственной социальной помощи, денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и учебного состава, принимающих непосредственное участие в АТО на время ее проведения.

Законом установлено, что к заявлению о предоставлении государственной социальной помощи прилагается справка установленной формы о непосредственном участии лица в АТО.

Реализация закона позволит улучшить материальное положение малообеспеченных семей, члены которых принимают участие в АТО, говорится в сообщении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.