Порошенко подписал закон о соцзащите членов семей участников АТО
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» относительно социальной защиты членов семей участников антитеррористической операции», принятый Верховной Радой Украины 14 июля.
Как сообщает официальное интернет-представительство президента Украины, этот закон направлен на улучшение социальной защиты семей участников АТО.
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В частности, законом вносятся изменения в статьи 1 и 4 закона «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» о не включении в совокупный доход семьи, претендующей на получение такого вида государственной социальной помощи, денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и учебного состава, принимающих непосредственное участие в АТО на время ее проведения.
Законом установлено, что к заявлению о предоставлении государственной социальной помощи прилагается справка установленной формы о непосредственном участии лица в АТО.
Реализация закона позволит улучшить материальное положение малообеспеченных семей, члены которых принимают участие в АТО, говорится в сообщении.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.