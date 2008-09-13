Свежеоткрытый пункт для нелегалов за сутки заполнили на 1/6

В Волынской области в новосозданном пункте временного содержания иностранцев и лиц без гражданства, открытом вчера в селе Журавичи Кивецевского района, уже поселили 29 нелегальных мигрантов – 18 граждан Пакистана и 11 граждан Индии в возрасте от 18 до 35 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает отдел связей с общественностью Управления МВД Украины в Волынской области.

Нелегалы были переведены из пункта временного содержания «Павшино», которое находится в подчинении Мукачевского пограничного отряда.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в селе Журавичи Киверцевского района Волынской области, что в 50 километрах от областного центра, был отрыт пункт временного содержания нелегальных мигрантов.

Пункт создан на территории Волынской области в связи с тем, что это пограничная область, граничащая с Республикой Польша и Республикой Беларусь. Он построен на базе бывшего военного городка.

На территории пункта обустроена столовая на 150 мест с пищевым блоком, приемное отделение, спальные корпуса, админздание и котельная. Также заново осуществлен монтаж сетей связи, системы видеонаблюдения, инженерных сооружений.

Согласно разработанному проекту, лимит наполнения пункта составляет на сегодня 181 человек.