В Луганской области СБУ задержала боевика-иностранца

Как сказано в сообщении пресс-службы СБУ, боевик был задержан совместно с военными при попытке пересечения линии разграничения.

Боевик пытался попасть на контролируемую Украиной территорию в районе пгт Станица Луганская.

Во время обыска у задержанного правоохранители обнаружили паспорт гражданина одной из закавказских стран, миграционную карточку, выданную соответствующей службой России, и «военный билет» террористической организации «ЛНР».

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По словам боевика, он был завербован весной 2014 года во время пребывания в аннексированном Крыму.

За это время он находился в разных вооруженных формированиях «ЛНР».

Доказательством участия наемника в боевых действиях против сил антитеррористической операции являются изъятые у него рапорты других террористов с описанием его "подвигов" во время столкновений с украинскими военными подразделениями.

По информации спецслужбы, наемник в звании «майора» некоторое время занимал должность командира одного из взводов террористической группировки «Призрак».

СБУ открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации).

Продолжается досудебное следствие.