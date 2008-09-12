Спиртом и водкой займется специальная Госслужба

Кабинет министров Украины решил создать Государственную службу спиртовой и ликеро-водочной промышленности, а также согласился с предложениями Министерства аграрной политики о ликвидации госконцерна «Укрспирт» и областных государственных объединений, входящих в его состав.

Об этом сказано в постановлении Кабмина от 10 сентября №820, текст которого обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, Госслужба создается как правительственный орган в системе Минагрополитики.

Кабмин поручил Минагрополитики в месячный срок предоставить на утверждение положение о новом органе, а также провести установленные законодательством мероприятия по ликвидации концерна «Укрспирт». При этом на время ликвидации контроль за деятельностью предприятий, входивших в состав концерна, возложен на Минагрополитики.

Также, согласно документу, Кабмин согласился с предложением Минагрополитики о передаче в ведение министерства госпредприятия «Житомирский ликеро-водочный завод» и дочерних предприятий ГАК «Укрмедпром», «Ладыжинский завод «Экстра», а также «Межиреченский витаминный завод».

Постановление вступает в силу со дня опубликования, за исключением пунктов о признании утративших силу постановлений правительства об утверждении устава госконцерна «Укрспирт», которые вступят в силу с 1 декабря т.г.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укрспирт» создан постановлением Кабинета министров от 29 июня 1996 г. «Об усовершенствовании управления предприятиями спиртовой и ликеро-водочной промышленности». В концерн входят 76 государственных спиртовых заводов, которые обеспечивают более 95% производства спирта в Украине.

Объем производства в 2007 году – 33,55 млн. дал спирта, что на 6% ниже показателя 2006 года, выручка – 2,12 млрд. грн., чистая прибыль – 9 млн. грн. В среднем мощности предприятий "Укрспирта" используются на 51%, что на 6% ниже показателя 2006 года.