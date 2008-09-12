Яценюк пообещал людям разобраться, отчего у них болит голова

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК намерен инициировать проведение экспертизы состояния здоровья жителей Новобогдановки и других населенных пунктов, пострадавших в результате взрывов на территории 275-й базы хранения артиллерийских и ракетных боеприпасов.

Об этом спикер ВР заявил сегодня в ответ на заявление депутата Новобогдановского сельского совета Николая ХОДУСА о том, что жители сел, находившихся в непосредственной близости от складов, где произошли взрывы (Новобогдановка, Троицкое, Возрождение), постоянно жалуются на повышенную утомляемость и головные боли.

«Эта информация для спецрасследования. Я буду содействовать проведению независимой экспертизы. Материалы, которые вы мне направите, будут переданы в Генпрокуратуру и Министерство здравоохранения», - заявил А.ЯЦЕНЮК, отметив, что эта информация противоречит данным, которые он получал из официальных источников, в частности, структур санэпидэмстанции, которые заявляли, что при проведении регулярных мониторингов каких-либо отклонений от нормы ни в состоянии почвы, ни в состоянии воды, ни в состоянии грунта не выявлялось.

Как сообщал УНИАН, в результате взрывов на военных складах в Новобогдановке в 2004 году двое людей погибли, более 2 тысячи лиц признаны потерпевшими.

Пожар и взрывы снарядов на складах боеприпасов 275-й артиллерийской базы под Новобогдановкой Запорожской области происходили за последние четыре года трижды: в мае 2004 года, июле 2005 года и в августе 2006 года. В результате ЧП погибло 5 человек, ранения разных степеней получили свыше 10.