В одесской Военной академии завершилась вступительная кампания

6 августа они отправятся на полигон вуза в Черноморском Одесской области, где проведут 3 недели, сообщает dumskaya.net. Как рассказали в академии, ребята выдержали довольно серьезный отбор. Особенно жесткий конкурс был среди девушек - 8 человек на место. В итоге форму надели 15 представительниц "слабого" пола.

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А еще впервые в истории независимой Украины в вузе начали готовить офицеров морской пехоты. Сейчас "черными беретами" командуют люди с дипломами мотострелков, десантников и разведчиков, но в 2016 году командование ВМС сделало государственный заказ на подготовку 20 курсантов этой специализации. Парням еще предстоит заслужить главный атрибут своего рода войск.

Одесская академия была выбрана не случайно: она много лет учит специалистов по управлению действиями подразделений высокомобильных десантных войск, военной разведки и спецназа, а подготовка командного состава для ВДВ и для морской пехоты отличается лишь деталями. К слову, морских пехотинцев будут готовить и на факультете офицеров запаса.

27 августа первокурсники примут присягу на верность украинскому народу. Церемония пройдет на строевом плацу Военной академии (6-я Фонтана).