Канадские инструкторы проведут обучение украинских военных полицейских (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны Украины, в Киеве состоялась церемония открытия очередного курса «Применение силы».

Отмечается, что в течение курса бойцы Военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ будут учиться дозированному применению силы и порядку действий военного полицейского во время патрулирования и выполнения других задач по назначению.

Читайте такжеВ Украине стартовали совместные учения ФБР и украинского КОРДа (фото)

В ходе церемонии открытия стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности открытия новых курсов для украинских военнослужащих.

Также представители Военной полиции Сухопутных войск ВС Канады посетили дисциплинарный батальон и гауптвахту Центрального управления ВСП ВСУ.