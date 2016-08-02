Канадские инструкторы проведут обучение украинских военных полицейских (фото)
Инструкторы из Военной полиции Сухопутных войск Вооруженных сил Канады проведут обучение украинских военных полицейских.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны Украины, в Киеве состоялась церемония открытия очередного курса «Применение силы».
Отмечается, что в течение курса бойцы Военной службы правопорядка (ВСП) ВСУ будут учиться дозированному применению силы и порядку действий военного полицейского во время патрулирования и выполнения других задач по назначению.
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В ходе церемонии открытия стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и возможности открытия новых курсов для украинских военнослужащих.
Также представители Военной полиции Сухопутных войск ВС Канады посетили дисциплинарный батальон и гауптвахту Центрального управления ВСП ВСУ.