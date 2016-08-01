"Нас держат без воды": в России рабочие лесопилки просят освободить их из рабства

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МВД региона.

В полиции пояснили, что житель подмосковного Серпухова нашел в стройматериалах, которые были доставлены с одного из предприятий города Братска Иркутской области, записку "Памогите! Нас держат без воды и паспорты. Тут нас много. Албек" (орфография сохранена – Ред.). Мужчина сообщил о своей находке в правоохранительные органы.

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"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Мы должны понять, где в принципе находится указанная лесопилка и на территории ли Иркутской области это предприятие", — сообщил собеседник издания.

Ранее УНИАН сообщал, что почти 46 млн человек в 167 странах мира живут в современном рабстве, как свидетельствуют результаты исследования Global Slavery Index фонда Walk Free Foundation.