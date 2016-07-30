В Турции собрался исполком Всемирного конгресса крымских татар

Заседание исполкома Всемирного конгресса крымских татар началось 30 июля в турецком городе Эскишехир. Работа членов исполкома продлится два дня.

В заседании принимает участие национальный лидер крымских татар Мустафа Джемилев, члены Меджлиса крымскотатарского народа, передает радио "Свобода".

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров из-за болезни не смог прибыть в Турцию.

"Врачи не разрешили лететь, но вместе с коллегами я тщательно готовил рассмотрение каждого из вопросов повестки дня, заранее предложенных членами Исполнительного совета", – написал Чубаров в Facebook.

Он напомнил, что 1-2 августа 2015 года в Анкаре состоялся Всемирный конгресс крымских татар (второй созыв). Исполнительный совет конгресса за прошлый год провел пять заседаний, поочередно в одной из стран, где есть большая крымскотатарская диаспора – Констанца (Румыния), Киев (Украина), Чонгар (Украина), Вильнюс (Литва).

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После аннексии Крыма Россия запретила въезд на полуостров лидерам крымских татар Джемилеву и Чубарову.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции.