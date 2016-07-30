В Ривненской области маршрутка столкнулась с грузовиком: погибли 3 человека (фото)

В Ривненской области при столкновении маршрутки с грузовиком три человека погибли, еще четверо травмированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации полиции Ривненской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 1 часа ночи на автодороге Киев-Чоп вблизи села Грушвица-2 Ривненского района.

Полиция установила, что водитель пассажирского микроавтобуса марки «Volkswagen Crafter» сообщением «Киев-Броды», двигаясь из Киева в направлении Львова, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и допустил боковое столкновение с автомобилем «Scania R480», который ехал во встречном направлении.

В результате ДТП один пассажир маршрутки, 27-летний житель города Броды, погиб на месте происшествия, еще двое пассажиров - 48-летний житель города Радивилов и 58-летний житель города Мелитополь - скончались в реанимации.

Еще четверо жителей Ривненщины и Львовщины с тяжелыми травмами госпитализированы в Ривненскую областную клиническую больницу.

«В настоящее время правоохранители устанавливают количество пассажиров, которые были в микроавтобусе, и проводят следственные действия, чтобы идентифицировать всех участников происшествия», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство.