Прокуратура Киевской области отстояла в суде возврат государству 114 га земли

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, установлено, что в 2014 году Главное управление Госземагентства в Киевской области предоставило мужчине в долгосрочную аренду на 49 лет земельный участок площадью 114 га в пределах Переяслав-Хмельницкого района Киевщины. Указанная земля предоставлялась в аренду для ведения фермерского хозяйства за счет земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности, хотя часть земель принадлежала к коммунальной собственности.

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Впрочем, решение было вынесено незаконно, в нарушение требований законодательства не была проведена должным образом проверка относительно исключения оснований для отказа в предоставлении разрешения проекта землеустройства по отводу указанной земли, не было учтено, что часть земель принадлежала к коммунальной собственности, а также другие положения нормативных актов.

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура Киевской области обратилась в суд с требованием признать недействительным и отменить приказы Главного управления Госземагентства в Киевской области и договор аренды земельного участка, которое суд полностью удовлетворил.