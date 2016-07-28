Командира роты Нацгвардии приговорили к штрафу за получение взятки

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Как напомнили в ведомстве, командир патрульной роты одной из воинских частей Нацгвардии, узнав о наличии в отношении его подчиненного зарегистрированного уголовного производства за хранение наркотических веществ, предложил тому за денежное вознаграждение в размере 70 тыс. грн повлиять на следователя и предотвращения привлечению к уголовной ответственности.

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В дальнейшем капитан в своем служебном кабинете получил часть оговоренной суммы в размере 40 тыс. грн, после чего был задержан правоохранительными органами.

«Учитывая, что обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности, полностью признал свою вину и активно способствовал в раскрытии преступления, Соломенский райсуд Киева назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 25,5 тысяч гривен», - проинформировали в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, командир патрульной роты Нацгвардии задержан за получение 40 тыс. грн взятки в июне.