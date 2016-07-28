В Измаиле в результате наезда автомобиля погиб двухлетний ребенок

Как сообщила УНИАН старший инспектор Измаильского отдела полиции Елена Капшук, ЧП произошло сегодня во дворе высотного дома по улице Ивана Франко.

По ее данным, женщина днем гуляла со своим ребенком. Неожиданно она выбежала на проезжую часть двора во время движения автомобиля Volkswagen.

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«Голова ребенка попала под заднее колесо автомобиля, который совершал маневр. По словам водителя, ребенка он не заметил», - сказала Капшук.

Она отметила, что в настоящее время на месте происшествия работает следственная группа. По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем, был трезв. Решается вопрос о задержании водителя в соответствии со ст. 208 УПК Украины, а также об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть) УК Украины.