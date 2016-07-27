Нацгвардия сообщила о нескольких попытках провокаций во время "крестного хода" УПЦ МП (фото)

Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.

«Молебен и крестный ход прошла в целом без эксцессов, несколько попыток провокаций было прекращено заблаговременно. В частности, нацгвардейцы остановили четырех человек из добровольческого батальона «Сич», которые пытались проникнуть на территорию проведения молебна», - сообщил заместитель начальника Северного Киевского территориального управления НГУ полковник Вадим Бидненко.

Во время массовых мероприятий было задействовано 1500 военнослужащих Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии на помощь Национальной полиции.

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Для отслеживания оперативной ситуации по маршруту «крестного хода» впервые применялись беспилотные летательные аппараты, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, «крестный ход», организованная УПЦ МП, стартовала в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях. Накануне ее участники прибыли в Киев. Сегодня верующие УПЦ МП уже приняли участие в молебне на Владимирской горке и сейчас находятся на территории Киево-Печерской Лавры.

По данным полиции, в Киев из регионов прибыли 8,7 тыс. участников «крестного хода».

В то же время в УПЦ МП насчитали более 80 тыс. участников «крестного хода».