Нацгвардия сообщила о нескольких попытках провокаций во время "крестного хода" УПЦ МП (фото)
Национальная гвардия Украины пресекла несколько попыток провокаций во время «крестного хода» Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом сообщается на сайте Нацгвардии.
«Молебен и крестный ход прошла в целом без эксцессов, несколько попыток провокаций было прекращено заблаговременно. В частности, нацгвардейцы остановили четырех человек из добровольческого батальона «Сич», которые пытались проникнуть на территорию проведения молебна», - сообщил заместитель начальника Северного Киевского территориального управления НГУ полковник Вадим Бидненко.
Во время массовых мероприятий было задействовано 1500 военнослужащих Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии на помощь Национальной полиции.
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Для отслеживания оперативной ситуации по маршруту «крестного хода» впервые применялись беспилотные летательные аппараты, отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, «крестный ход», организованная УПЦ МП, стартовала в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях. Накануне ее участники прибыли в Киев. Сегодня верующие УПЦ МП уже приняли участие в молебне на Владимирской горке и сейчас находятся на территории Киево-Печерской Лавры.
По данным полиции, в Киев из регионов прибыли 8,7 тыс. участников «крестного хода».
В то же время в УПЦ МП насчитали более 80 тыс. участников «крестного хода».