Суд оставил под арестом одесского судью-стрелка Бурана до 18 сентября
Апелляционный суд Киева продлил срок содержания под стражей судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, который устроил стрельбу по агентам Национального антикоррупционного бюро, до 18 сентября без определения размера залога.
Об этом сообщается на сайте Апелляционного суда столицы.
Суд, в частности, отменил постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 21 июля.
"Постановить новое определение, которым ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины о продлении срока содержания под стражей в отношении подозреваемого Бурана А.М. удовлетворить частично. Продлить подозреваемому Бурана А.М. срок содержания под стражей на 2 месяца сроком до 18 сентября 2016 года включительно без определения размера залога", - говорится в сообщении.
Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.
Полный текст постановления будет объявлен 1 августа в 17:00.
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Напомним, 21 июля следственный судья Соломенского райсуда Киеве продлил срок содержания под стражей Бурану до 10 сентября с определением залога в размере 300 минимальных заработных плат, что составляет 435 тысяч гривень.
Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тысяч гривень за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. В ходе следственных действий судья оказал сопротивление детективам, стреляя на поражение. Судье было вручено подозрение в совершении преступления по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).
31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности. Соломенский райсуд Киева избрал Бурана мера пресечения в виде содержания под стражей.