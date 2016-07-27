Суд оставил под арестом одесского судью-стрелка Бурана до 18 сентября

Об этом сообщается на сайте Апелляционного суда столицы.

Суд, в частности, отменил постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 21 июля.

"Постановить новое определение, которым ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины о продлении срока содержания под стражей в отношении подозреваемого Бурана А.М. удовлетворить частично. Продлить подозреваемому Бурана А.М. срок содержания под стражей на 2 месяца сроком до 18 сентября 2016 года включительно без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Постановление апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Полный текст постановления будет объявлен 1 августа в 17:00.

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Напомним, 21 июля следственный судья Соломенского райсуда Киеве продлил срок содержания под стражей Бурану до 10 сентября с определением залога в размере 300 минимальных заработных плат, что составляет 435 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тысяч гривень за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. В ходе следственных действий судья оказал сопротивление детективам, стреляя на поражение. Судье было вручено подозрение в совершении преступления по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности. Соломенский райсуд Киева избрал Бурана мера пресечения в виде содержания под стражей.