В Одессе перевозчики отказались везти в Киев участников "крестного хода"

Как сообщил УНИАН руководитель общественной организации «Совет общественной безопасности» Марк Гордиенко, после переговоров с представителями патриотических организаций Одессы перевозчики поздно вечером 26 июля отказались отправиться в Киев.

В пресс-службе «Автомайдана Одесса» также сообщили, что «паломники» не выехали из Одессы, благодаря патриотическим организациям: «Автомайдан», «Самооборона Одессы», «Обериг», «Морская Самооборона», «Совет общественной безопасности»», «Айдар», «Украинское Народное сопротивление», национальное движение «ДІЯ» и пр.

«До Умани, на всякий случай, стояли еще 3 поста», - отметили в пресс-службе Автомайдана.

При этом в Одесской епархии УПЦ МП обвинили активистов в срыве выезда 10 автобусов с паломниками в столицу. По данным пресс-службы епархии, 26 июля в 22.00 из Одессы был запланирован выезд более 500 «паломников».

«Одесская епархия заблаговременно обратились к руководству правоохранительных органов региона с ходатайством о предотвращении этой провокации. Причем, данные обращения были доставлены в соответствующие инстанции, где их приняли», - отметили в пресс-службе.

В епархии утверждают, что к моменту сбора автоколонны в центре города – возле Свято-Пантелеймоновского Одесского мужского монастыря – там появились люди в камуфляже, которые заходили в подъехавшие автобусы, и угрожали водителям. По их данным, неизвестные якобы обещали проколоть шины, разбить лобовые стекла и сжечь автобусы.

«Причем, это делалось прямо на глазах сотрудников СБУ и полиции, которые не предпринимали никаких мер по пресечению подобных действий», - заявили в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее активисты одесского Автомайдана заявили о намерении совместно с другими патриотическими силами блокировать готовящиеся к выезду в Киев автобусы с участниками так называемого «крестного хода» Украинской православной церкви Московского патриархата.

По данным представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине.