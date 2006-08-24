Президент обратился к украинскому народу

После окончания Молитвы за Украину в Софийском соборе, Президент Украины Виктор Ющенко обратился к украинскому народу.

В начале второй сессии Верховной Рады Украины Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внесет в парламент пакет законопроектов, направленных на реформирование судебной системы и правоохранительных органов и преодоление в них коррупции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая на Софийской площади по случаю 15-й годовщины Независимости Украины.

Президент констатировал, что сегодня “такое позорное явление” как коррупция еще не преодолено. По его словам, «огнем нужно выжигать масштабную коррупцию в Украине».

В.ЮЩЕНКО выразил надежду, что украинский парламент «поднимется над партийными интересами» и поддержит эти законопроекты.

По мнению главы государства, после этого «делом чести министра внутренних дел и генерального прокурора» станет результативное завершение каждого коррупционного скандала.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что украинскому языку как государственному альтернативы не будет.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что в Украине каждый гражданин будет иметь право говорить на своем родном языке.

Поздравив украинский народ с 15-й годовщиной Независимости, Президент отметил, что за эти годы “мы научились быть народом, государством и приобретаем знания, чтобы стать нацией. И в этом наша настоящая историческая победа”. По его словам, 75% граждан Украины «считают себя патриотами».

Также Президент отметил, что Украина «есть и будет унитарной и соборной». По его словам, Украина и в дальнейшем будет осуществлять курс на членство в Европейском Союзе и НАТО.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что основным достижением за эти пятнадцать лет является то, что в Украине есть «новый украинский гражданин», права которого «никто теперь не может топтать». По его словам, подтверждением того были события 2004 года. Он отметил, что Украина состоялась как демократическое государство.

Среди достижений В.ЮЩЕНКО также назвал экономический рост и осуществление курса на европейскую интеграцию. Кроме того, по его словам, самым главным достижением является то, что «формируется зрелое общество, которое завоевало свою победу в 2004 году». Он отметил, что Украина пережила в этом году парламентский кризис, и «мы вырвались из него не войной, не танками, не кровью».

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что огромная роль оппозиции заключается в том, чтобы правительство работало результативно.

Глава государства отметил, что оппозиция должна указывать альтернативные пути решения вопросов и создавать теневое правительство. «Оппозиция не может идти в отпуск», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время, говоря о власти, он отметил, что это «не привилегия, а ответственность». По словам Президента, эту ответственность будет «нести каждый министр и должностное лицо». Он сказал, что правительство должно работать, руководствуясь приоритетами интересов нации.

По словам В.ЮЩЕНКО, до конца 2006 года правительству необходимо решить вопрос выплаты долгов по зарплате и в ближайшее время осуществить переход к высокотехнологичной экономике.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО ожидает, что правительство и Верховная Рада Украины будут продолжать проводить «полноценную административно-территориальной реформу» и реформирование органов местного самоуправления.