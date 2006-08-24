Ющенко, Янукович и Кучма молятся вместе

К Софийскому собору на Молитву за Украину пришел бывший Президент Украины Леонид КУЧМА.

Как передает корреспондент УНИАН, молебен сейчас продолжается, руководители и представители церквей в Украине продолжают читать молитву.

Как сообщал УНИАН, в Молитве за Украину принимают участие Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, а также ряд министров и представителей местной власти.

Молебен совместно проводят руководители разных религиозных конфессий.

После завершения молебна, ориентировочно в 10.00, планируется выступление Президента Украины В.ЮЩЕНКО с речью на Софийской площади.

Мероприятие транслируется в прямом эфире на Первом национальном.