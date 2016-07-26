В Минобороны озвучили возможные причины взрыва на полигоне "Широкий лан"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, решением главы ведомства создана специальная комиссия, которая уже вторые сутки работает на месте происшествия для установления причин трагедии.

«По предварительным данным Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины, рассматриваются две причины взрыва: неисправность подрывника 120-мм мины или двойное заряжание», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 25 июля на 235-м общевойсковом полигоне «Широкий лан» в Николаевской области во время проведения стрельб разорвался 120-мм миномет. В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще 10 - получили ранения. Прокуратурой начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 414 УК Украины по факту нарушения правил обращения с оружием, повлекшего телесные повреждения нескольким лицам или смерть потерпевшего.

В Генпрокуратуре сообщили, что предварительно установлено, что во время стрельб использовались мины, 1975 года выпуска, и детонатор, 1960 года выпуска. В связи с этим следствием одной из основных, помимо прочих, рассматривается версия технического несоответствия боеприпасов установленным нормативам.