Участников "крестного хода" не пустили в Борисполь, встретив их чесноком и яйцами (фото, видео)

Среди них были бойцы АТО и евромайдановцы, передает 24 канал.

Противники "крестного хода" пытались бросать в колонну яйца и чеснок как намек, что такие сомнительные религиозные мероприятия идут от нечистой силы.

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Столкновений удалось избежать. Правоохранители взяли участников шествия в кольцо и сопровождают на пути в Киев.

В свою очередь "Громадське" сообщает, что около 400 участников "крестного хода за мир" не пустили в Борисполь Киевской области. Охраняли верующих более 100 силовиков Нацгвардии и столичной полиции.

Организаторы «шествия» решили пойти в обход Борисполя, непосредственно на Киев.

Как сообщалось, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный УПЦ Московского патриархата. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев.

22 июля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские спецслужбы попытаются использовать «крестный ход» для дестабилизации ситуации в Украине, чтобы углубить раскол в обществе на религиозной почве. Также, по его словам, спецслужбы РФ привлекают к организации провокаций во время «крестного хода» лиц из окружения бывшего президента Виктора Януковича.