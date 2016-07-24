В Харькове трое пьяных полицейских на авто убегали от патрульных

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Харькова, сегодня, 24 июля, около 00.30 от оператора Службы "102" патрульные получили информацию, что водитель автомобиля Mitsubishi Lancer находится в состоянии алкогольного опьянения за рулем.

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По данным правоохранителей, один из экипажей патрульной полиции во время патрулирования улиц города заметил это транспортное средство. На требование сотрудника полиции остановиться водитель не отреагировал, а, наоборот, стал набирать скорость.

Во время попытки скрыться от полиции водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в электроопору и дерево на перекрестке Белгородского шоссе и проспекта Курчатова.

В иномарке находились трое мужчин, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения. После прибытия на место происшествия руководителей Управления патрульной полиции Харькова было установлено, что эти граждане являются сотрудниками полиции, а именно: водитель – сотрудник районного отдела полиции, двое пассажиров - сотрудники патрульной полиции. Все трое были госпитализированы в больницу для обследования.

По данному факту руководством Управления патрульной полиции Харькова инициировано служебное расследование.