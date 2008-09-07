За кредит, который взяла мать, банк отобрал квартиру у ребенка

В Тернопольской области разоблачили судебных исполнителей, из-за злоупотреблений которых несовершеннолетний потерял жилье.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНА, служебные лица одного из отделов государственной исполнительной службы Тернопольского городского управления юстиции без ведома владельца, его представителя и органа местного самоуправления на торгах реализовали жилой дом. По ее словам, в доме кроме владелицы был прописан ее несовершеннолетний сын. Мать же на тот момент попала за решетку за мошенничество – не вернула кредиты банка.

“Чиновники, злоупотребляя властью в интересах третьих лиц, наложили арест, а затем продали дом без выяснения наличия у должника другого имущества, прав других лиц на это помещение”, – сообщила Л.ДОЛИШНА. Она отметила, что из-за незаконных действий ребенок очутился на улице, а об этом не знала ни его мать, ни органы опеки и попечительства.

Прокуратура Тернопольского района возбудила уголовное дело по факту злоупотребления властью и служебного подлога в отношении работников одного из отделов государственной исполнительной службы Тернопольского городского управления юстиции по ст. 364 Уголовного кодекса Украины.