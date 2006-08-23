Янукович за усиление мер авиабезопасности

Премьер-министр Украины Виктор Янукович высказался за необходимость усиления мер авиационной безопасности в стране.

"Нужно принять меры по усилению авиационной безопасности, а также провести работу в самолетостроении, содержании объектов авиабезопасности и аэропортов", - сказал Янукович на заседании правительства в среду.

"Я считаю, что нам необходимо будет принимать решение в ближайшей перспективе о завершении процесса реформирования управления авиационной отраслью, как можно скорее организовать эффективную работу соответствующих государственных органов", - добавил он.

По словам премьера, окончательные причины катастрофы российского самолета Ту-154 еще выясняются. Вместе с тем, Янукович подчеркнул, что "не ожидая выводов комиссии, необходимо принять неотложные меры для предотвращения подобных событий в будущем".

Самолет Ту-154М авиакомпании Пулковские авиалинии, выполнявший рейс по маршруту Анапа - Санкт-Петербург, во вторник, 22 августа, упал возле населенного пункта Сухая Балка, в 45 километрах от Донецка.

РИА "Новости"