Введение чрезвычайного положения в Турции не будет препятствовать отдыху туристов – посольство

Об этом сообщается на сайте посольства со ссылкой на заявление Министерства культуры и туризма Турции по поводу объявления чрезвычайного положения.

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Как отметили в дипломатической миссии, чрезвычайное положение, объявленное по всей территории Турции сроком на три месяца с 21 июля 2016 года, представляет собой пакет мер, которые будут применяться в рамках конституционного права для повышения мер безопасности с целью обеспечения государственным органам возможности бороться с угрозой, направленной против прав и свобод граждан.

Пакет мер не включает ограничений базовых прав и свобод. Меры безопасности, которые будут применяться, никоим образом не повлияют на повседневную жизнь граждан Турции, путешествия и отпуск гостей, посещающих страну, и не создадут никаких препятствий для международного туризма и воздушного сообщения. Любые негативные ситуации, которые могли бы повлиять на безопасный отдых гостей на всех туристических направлениях, отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, ранее посольство Украины в Турции заявило, что в связи с введением чрезвычайного положения в Турции украинцы во время пребывания в этой стране должны всегда иметь при себе удостоверение личности