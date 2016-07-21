Штайнмайер: режим чрезвычайного положения в Турции должен быть снят как можно скорее

"При всех мерах, которые способствуют расследованию обстоятельств попытки путча, необходимы соразмерность, правильная оценка ситуации и соблюдение принципа верховенства закона", - заявил Штайнмайер в Вашингтоне, передает DW.

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Немецкий министр добавил, что режим чрезвычайного положения должен быть ограничен только "необходимой продолжительностью".

Штайнмайер также напомнил о сдержанности при обращении с предполагаемыми преступниками. "Только подтвержденное участие в преступных деяниях, но не предполагаемые политические убеждения, может быть разрешающим фактором для применения государственных мер", - подчеркнул глава МИД Германии.

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца. Это произошло через пять дней после попытки государственного переворота. Режим ЧП позволит президенту и правительству вводить новые законы без одобрения парламента, а также ограничить или вовсе отменить основные права и свободы. Как заявил сам Эрдоган, таким образом он сможет быстро и эффективно бороться со сторонниками провалившегося путча.