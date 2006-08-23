Ющенко перенес все концерты и фейерверк на 26 августа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО инициировал изменения в программу празднования 15-й годовщины Независимости Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, советник Президента Маркиян ЛУБКИВСКИЙ напомнил журналистам, что В.ЮЩЕНКО, исходя из мотивов добрососедства и сопереживания с российским народом, вчера подписал указ об объявлении 23 августа днем траура в Украине.

М.ЛУБКИВСКИЙ подчеркнул, что из-за этого с 24 на 26 августа переносится проведение плац-концерта военных оркестров на Крещатике, концерта фольклорных коллективов и рок-концерта известных украинских исполнителей в центре Киева. Кроме того, переносится праздничный фейерверк в столице.

По словам М.ЛУБКИВСКОГО, остальные мероприятия состоятся без изменений, и в ближайшее время выйдет соответствующий указ главы государства.