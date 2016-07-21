Доклад Amnesty и HRW о пытках на Донбассе: в военной прокуратуре обещают проверить все факты

18:13, 21 июля 2016
Общество
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Главный военный прокурор Анатолий Матиос встретился с представителями международных организаций Amnesty International и Human Rights Watch. На встрече речь шла о нарушении прав граждан в связи с конфликтом на Донбассе.

армия, всу, пленный, чернухино, пытки / amnesty.org.ua

Стороны сосредоточились на вопросах насильственных исчезновений людей, нарушениях прав граждан в ходе их содержания под стражей, проявлениях нечеловеческого обращения с заключенными, озвученных представителями международных организаций.

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Анатолий Матиос сообщил, что военные прокуроры объективно проверят каждый озвучен в исследовании случай и дадут им оценку.

Главный военный прокурор призвал международные организации незамедлительно после получения данных информировать Генеральную прокуратуру Украины об известных им фактах нарушений.

Как сообщалось, в презентованном сегодня исследовании правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch говорилось о том, что как представители украинской власти, так и пророссийские сепаратисты на востоке Украины незаконно, а кое-где секретно удерживают гражданских лиц на протяжении длительного времени под стражей и подвергают их пыткам, утверждают правозащитники.

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