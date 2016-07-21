The Daily Beast: Убийство журналиста и правды в Украине

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Убийство журналиста, и правды, в Украине", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

Люди, которые взорвали журналиста Павла Шеремета в центре столицы Украины, точно знали, что делают. Его смерть стала ударом для независимых журналистов в странах всего бывшего Советского Союза – странах, где пресса находится под угрозой.

Для них, 44-летний Шеремет был не просто репортером, он олицетворял целую журналистскую структуру, и был основателем школы для молодых репортеров в Киеве. Он публиковал статьи в газетах, вел программу на радио Вести, и выражал свое мнение в блогах и социальных сетях.

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В течение двух десятилетий острые репортажи Шеремета были направлены против диктаторов и диктаторских режимов. Он был бесстрашным, так же, как его старый друг, лидер российской оппозиции Борис Немцов, который тоже стал жертвой убийства.

Около 7:45 в среду утром Шеремет был за рулем автомобиля Subaru, принадлежавшего его девушке, он направлялся на работу на радио Вести, когда автомобиль взорвался на углу улицы Богдана Хмельницкого, возле кафе MacDonald’s. Ноги журналиста просто ... исчезли. Истекая кровью, он изо всех сил пытался выползти из машины. Несколько человек бросились к горящей машине, но надежды не было.

Убийцы Шеремета знали свое дело. Они заложили взрывное устройство, 400-600 граммов в тротиловом эквиваленте, под сидение водителя, сообщили в МВД Украины. К полудню новости пересказывали во всех кафе, такси и магазинах Украины.

Убийство стало еще одним примером того, что Украина двигается к пропасти. Руководство страны изо дня в день теряет поддержку; экономика ухудшается; службы безопасности погрязли в международных скандалах. Якобы случайные нападения становятся все более распространенным явлением. Нелегальный рынок смертоносного оружия растет.

Почти каждую неделю появляются сообщения о новых нападениях, в то время как на востоке усугубляется война с сепаратистскими республиками. В ночь перед убийством Шеремета, местные средства массовой информации сообщили о гибели семи украинских солдат, 14 получили ранения.

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Кошмарное убийство Шеремета потрясло страну, усилив глубокое недоверие к правительству. Чтобы избежать манипуляций или вмешательства в расследование со стороны различных политических сил, президент Петр Порошенко обратился к американскому ФБР с просьбой помочь Украине выяснить правду о смерти Шеремета.

Шеремета будут помнить, как человека, всегда готового прийти на помощь, человека с отличным чувством юмора и способностью красочно выражать свои мысли.

"Когда в 2014 году в Киеве я делала свои первые шаги в журналистике, он взял меня за руку и повел повсюду, представляя меня людям, показывая профессию", - говорит Екатерина Сегацкова, сейчас журналист на Hrоmadske TV. "Его девушка, Елена Притула, журналист "Украинской правды", и Павел получали многочисленные угрозы из-за своих репортажей. Они жаловались на то, что кто-то начал следить за ними около года назад".

К сожалению, Шеремет был не единственным журналистом, ставшим жертвой насилия на этой неделе. Во вторник, кто-то напал с ножом на главного редактора издания Forbes Украина, Марию Рыдван, поранив ей лицо и руку, сообщают местные СМИ.

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В странах бывшего Советского Союза убийцы нацеливаются на храбрых, известных людей, чья смерть заставит нас застыть в безмолвии и затаить дыхание. В последнее десятилетие они заставили замолчать десятки сильных голосов, в том числе российскую журналистку Анну Политковскую, правозащитника Наталью Эстемирову, адвоката Станислава Маркелова в России, белорусского журналиста Дмитрия Завадского, а также украинского журналиста Георгия Гонгадзе.

У Шеремета было много врагов, не только в Киеве, но и в Москве и Минске, в его родной Беларуси. Смертельные угрозы преследовали журналиста с начала 1990-х годов, когда он начал освещать события сначала из своего гаража в Минске, а затем на своем сайте "Белорусский Партизан". "Я – личный враг [белорусского] диктатора [Александра] Лукашенко", - любил говорить Шеремет. Он открыто обвинял президента России Владимира Путина в применении диктаторских методов и нарушении конституции. "В России будет краткосрочная, но жестокая диктатура", - предупреждал Шеремет в 2012 году.

Пять лет назад журналист переехал из Москвы, где уже был известным телевизионным ведущим, чтобы жить и работать в Украине. Почти каждый день, в своих статьях, Шеремет критиковал украинских националистов, коррумпированных чиновников и армию. Ранее в этом году Шеремет сказал The Daily Beast, что Рената Ахметова, украинского олигарха, которого журналисты обвиняют в сотрудничестве с лидерами повстанцев на востоке страны, "необходимо судить за войну в Украине".

Близкий друг Шеремета, Павел Маринич, вспоминает, что президент Беларуси Лукашенко "сажал его в тюрьму несколько раз; белорусский КГБ угрожал его жизни; они внесли его имя в черный список за пределами Украины; но он все равно вернулся на родину". На этой неделе журналист отправится обратно в свой родной город Минск в последний раз, сообщила его мать.

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А Киев? В среду во второй половине дня, еще до того, как полиция закончила судебно-медицинскую экспертизу на месте происшествия, они предположили, что за трагической смертью Шеремета стоят "те, кто заинтересован в дестабилизации": очень смутные обвинения, которые редко ведут к реальной справедливости.

Примерно десятеро дворников убирали место преступления. "Все!" Человек в военной форме поспешно махнул им рукой. Они начали мыть дорогу.

Возле кафе McDonald’s стояла пожилая женщина и наблюдала за происходящим, было слышно, как она сказала подруге: "Смотри, конечно, всегда одно и то же, они выкопают ему могилу, поставят памятник и умоют руки".