В Харькове за утро два трамвая сошли с рельсов (фото)
14:12, 21 июля 2016Общество
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В Харькове утром 21 июля два трамвайных вагона сошли с рельсов.
В промзоне у метро "Александра Масельского" второй вагон сцепки сошел с рельсов / 057.ua
Как передает 057.ua, в частности, вагон 3074 20-го маршрута сошел с путей в районе Южного вокзала.
Образовалась трамвайная пробка. на место приехали ремонтники, чтобы снять поврежденный вагон с дороги и освободить рельсы.
Второй случай произошел недалеко от станции метро "Имени Александра Масельского" в районе промзоны.
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У сцепки 733+684 маршрута №23 "повело" задний вагон и он вылетел с путей. У вагона вывернуло колесную пару.
На место выехала ремонтная группа.
Пострадавших в обоих случаях нет.
В Харькове за утро произошло два случая схода трамваев с рельсов / 057.ua
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