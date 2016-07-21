В Харькове за утро два трамвая сошли с рельсов (фото)

Как передает 057.ua, в частности, вагон 3074 20-го маршрута сошел с путей в районе Южного вокзала.

Образовалась трамвайная пробка. на место приехали ремонтники, чтобы снять поврежденный вагон с дороги и освободить рельсы.

Второй случай произошел недалеко от станции метро "Имени Александра Масельского" в районе промзоны.

Читайте такжеВ Одессе у трамвая тележки разъехались по разным путям (фото)

У сцепки 733+684 маршрута №23 "повело" задний вагон и он вылетел с путей. У вагона вывернуло колесную пару.

На место выехала ремонтная группа.

Пострадавших в обоих случаях нет.