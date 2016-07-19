На Харьковщине 6 человек госпитализированы из-за столкновения двух автомобилей

Об этом сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.

Сообщение о том, что в селе Коробочкино столкнулись автомобили Daewoo Lanos и ВАЗ, поступило в Чугуевский отдел полиции в 12:50.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Установлено, что в автомобиле ВАЗ находились 28- и 53-летние мужчины, в другой машине 64-летний мужчина, 57-летняя женщина и две 19-летние девушки.

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Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства.

В результате ДТП все 6 человек получили тяжелые повреждения и были направлены в местную больницу.