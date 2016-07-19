Чиновники Николаевской ОГА присвоили 5 миллионов, выделенных на водопровод - полиция

Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, чиновникам сообщили о подозрении в преступлении еще 14 июля.

Департамент защиты экономики Национальной полиции также сообщает, что сотрудники Управления защиты экономики в Николаевской области выяснили, что на выполнение работ по строительству водопроводов в одном из поселков выделялись бюджетные средства. Однако почти 5 миллионов гривень пошли не на строительство, а были присвоены должностными лицами.

По сообщению, к завладению средствами причастны должностные лица ОГА, в частности, начальник и заместитель начальника одного из отделов ОГА, а также вр.и.о. директора коммунального предприятия областного совета и директор коммерческого предприятия.

Читайте такжеНа Днепропетровщине суд арестовал чиновника времен Януковича, назначив залог в 10 миллионов гривен

"Сам водопровод построили, но при проведении работ использовали некачественное оборудование. Трубы, которые использовали во время строительства сети питьевого водоснабжения, не соответствуют требованиям госстандарта. Их вообще нельзя было устанавливать, поскольку они не выдержат давление воды, что в дальнейшем приведет к их разрушению", - отметили в полиции.

По указанному факту Баштанськой местной прокуратурой было открыто уголовное производство по нескольким статьям Уголовного кодекса: ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.2 ст.367 (служебная халатность).

В ходе расследования оперативники УЗЭ установили еще 8 фактов преступной деятельности указанных лиц, по которым также начато уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 УК Украины.

Читайте такжеНАБУ задержало экс-главу "Укрэкоинвестиций" по делу о хищении свыше 480 миллионов гривен

Сумма убытков, нанесенных государству, составляет около 5 миллионов гривень.

На данный момент всем участникам схемы следователи следственного управления областной полиции сообщили о подозрении: начальнику одного из отделов ОГА и его заместителю за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.367 (служебная халатность) УК, вр.и.о. директора коммунального предприятия облсовета – по ч.1 ст.366 (служебный подлог), а руководителю коммерческого предприятия – по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).