На Львовщине пограничники обнаружили более 12 тысяч пачек контрабандных сигарет (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В стенках фургона обзорная группа нашла тайник с табаком.

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"Всего пограничники обнаружили в них почти 12,5 тысяч пачек сигарет различных торговых марок без акциза. Тайники были оборудованы в боковых стенках и крыше фургона. Дельцы готовились заблаговременно, они демонтировали часть термоизоляционного материала и установили перегородки из фанеры", - говорится в сообщении.

В настоящее время сигареты изъяты и переданы работникам фискальной службы. Кроме того, помимо сигарет, у мужчины отобрали машину.