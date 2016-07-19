На Львовщине пограничники обнаружили более 12 тысяч пачек контрабандных сигарет (фото, видео)
12:50, 19 июля 2016Общество
412 0
Пограничники Львовского отряда совместно с работниками таможни помешали перевозке через границу значительной партии контрабандных табачных изделий.
Пограничники обнаружили партию контрабандных сигарет / ГНСУ
Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.
В стенках фургона обзорная группа нашла тайник с табаком.
Читайте такжеНа Закарпатье контрабандные сигареты обнаружили в машине с дипломатическими номерами РФ (фото)
"Всего пограничники обнаружили в них почти 12,5 тысяч пачек сигарет различных торговых марок без акциза. Тайники были оборудованы в боковых стенках и крыше фургона. Дельцы готовились заблаговременно, они демонтировали часть термоизоляционного материала и установили перегородки из фанеры", - говорится в сообщении.
В настоящее время сигареты изъяты и переданы работникам фискальной службы. Кроме того, помимо сигарет, у мужчины отобрали машину.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter