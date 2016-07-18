Экс-военкома Одесской области, задержанного за взятку, выпустили под залог 1,3 миллиона

В Одессе под залог более 1 млн грн освобожден из-под стражи бывший военный комиссар области Юрий Пискун, задержанный по подозрению в получении взятки в июне 2015 года.

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Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, сегодня Пискун освобожден из СИЗО в связи с внесением залога 1,3 млн грн. Залог за фигуранта внесли родственники.

Как сообщил в Facebook руководитель региональной организации «Правого сектора» Сергей Стерненко, прибывший к СИЗО во время выхода Пискуна, за подследственным приехала супруга, которая пожаловалась собравшимся активистам на тяжелую жизнь и на то, что ее муж болен.

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«Сама приехала на BMW. На вопрос, откуда столько имущества, она отвечает, что у них ничего нет… На вопрос, известно ли экс-военкому области, откуда нашли 1,3 млн грн на залог, он ответил, что это его родственники собрали, в том числе 70(!) племянников», - отметил Стерненко.

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года в Одессе при получении взятки 1,7 тыс. долл. были задержаны областной военный комиссар и его подчиненный. Как сообщили в пресс-службе СБУ, задержанные требовали от двух призывников указанную сумму за уклонение от мобилизации.